Que dejen la hipocresía y de actuar como mesías: Duque a quienes impidieron reactivación económica

Tras las presentación de las nuevas plataformas digitales de Bancóldex, el presidente Iván Duque defendió su política de reactivación económica en medio de la pandemia y desmintió que se hayan cerrado 600 mil empresas como lo ha dicho el candidato a la presidencia Gustavo Petro.

“Las cámaras de comercio llevan el registro mercantil, Colombia en cuatro años ha creado más de un millón de empresas pero en el 2021, en el año de la reactivación, se registraron más de 300 mil empresas. Y es bueno decirle esto a los que tratan de decir que se han cerrado 600 mil empresas. Además, es bueno que no haya hipocresía que los que en su momento pedían que se cerrara el país y después no querían que se abriera el país ahora no vengan a posar de mesías y salvadores de las empresas porque nunca quisieron tender que había una sana armonía entre la protección de la vida y la economía”, dijo el Mandatario.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que, “durante su gobierno se demostró que se podía proteger la vida y la economía y mientras de lograba la vacunación masiva se lograba la reactivación segura y este año la economía colombiana se proyecta como una de las que más va a crecer en el mundo y tal vez en el mundo”.