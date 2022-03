“De seguir esto así, en mayo se deben repetir las elecciones al congreso”: Edward Rodríguez sobre irregularidades en el conteo de votos

Siguen las denuncias por el presunto fraude electoral que dejó las elecciones del domingo 13 de marzo. El documento de ‘resultado rápido’, más conocido como el E14, ha presentado cientos de irregularidades desde la publicación realizada en la página de la Registraduría, asegurando los candidatos y partidos elegidos para el Congreso de la República.

Partidos como el Nuevo Liberalismo, Partido Verde y Centro Democrático han solicitado un reconteo de votos en los que se asegure con total claridad los resultados de dicha jornada electoral.

En el caso del Centro Democrático, Edward Rodríguez, denunció que se encontró con muchos mensajes de ciudadanos que le afirmaban que su voto no habría sido registrado en el E14.

“Me mandaban pantallazos del E14, donde decían que habían votado por nosotros pero no salían registrados, entonces hay una serie de irregularidades y lo más grave es que otros partidos están denunciando”.

Asimismo, apuntó que se trata de algo muy grave para el país, y que en opinión de él, si la situación sigue así, propone una repetición de votaciones. “Yo creería que es mejor hacer otras votaciones (...) no sé si Colombia está preparada para unas nuevas elecciones, pero es muy muy grave”.

Y aunque el político confirma que asimila con total respeto la decisión de los votantes, le preocupa la cantidad de denuncias que ha recibido.

“Uno tiene que entender que si se quemo se quemo. Pero cuando las denuncias son repetidas, uno empieza a pensar que ya es algo raro”

Además, puntualizó que espera que se trate de una decisión verídica. “En mi caso yo asumo lo que decidió la ciudadanía, pero ojalá no sea manipulado y que de verdad sea porque la gente no me quiere ahí en el Congreso”.