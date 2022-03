Indriver calificó como "grave" denuncia de acoso de conductor a joven en Bucaramanga

De una manea evasiva, y buscando excusas fue la respuesta del conductor de Indriver implicado en presunto acoso sexual cuando hacía un servicio en Bucaramanga.



Esto pudo determinar por parte de Indriver Latinoamérica que, la denuncia que hizo la joven de 20 años fue "grave" y por ende, se decidió suspender y bloquear de manera permanente al conductor. ahora, tampoco podrá ser usuario de la plataforma.

"Llegamos tener contacto con el conductor, nos ofreció una versión ambigua, eso determinó que la situación sí era un caso grave, en el cual tomamos acciones en contra del perfil, fue bloqueado, no da argumentación del tema, da razones ambiguas, pero, no acepta el reclamo, trata de irse por los lados, trata de evadir el tema, solo muestra que estaba prestando el servicio, y se le pregunta, qué pasó, no da razón completa".

Lina Rivera, gerente de relaciones públicas de Indriver, indicó que quienes pasan por esta situación u otras anormalidades, tienen varias opciones de reportar la emergencia, que son las siguientes:



- Activar un botón de pánico en la aplicación.

- Calificar al conductor por la plataforma.

- Compartir la ruta con la persona que desee.

Indriver a penas supo de lo sucedido, se contactó con la víctima y están a la espera de que se interponga la denuncia penal por parte de la víctima.

La plataforma, por medio de la señora Rivera explicó que, hay un proceso para que un conductor pueda ingresar a laborar, entre ese proceso, se revisa hoja de vida, perfil de Facebook, y antecedentes.