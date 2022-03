Entregan Parque Internacional de Parapente incompleto: sin luz, ni portería, ni arreglo de pista

Desde hoy, 22 de marzo, y por ocho meses más, cerca de 12 familias que se han dedicado por 20 años a promover este deporte aéreo no podrán ejercerlo, ya que el contratista del parque Internacional de Parapente, ubicado en Floridablanca, dio la orden de suspender las labores de estas personas porque iniciará el arreglo en la pista.

Esto preocupa al gremio, ya que no tiene en donde volar y no solo afectaría su bolsillo si no también, la parte turística de la región.

Aparte de esta situación, este grupo de personas denunció que hay varias anormalidades en el contrato que se hizo para este parque.

Una de ellas es que un día antes de la ley de garantías, se adjudicó el contrato a un único oferente, es decir, el 28 de enero del 2022 por 20 años.

Además, se otorgó este contrato a Invernota SAS, a nombre de Julián Serrano, empresa con Ánimo de Lucro, y al parecer, y según el contrato con el Banco Inmobiliario, BIF, esta obra se debe entregar a una entidad sin ánimo de lucro, situación que tampoco fue socializada con la comunidad.

No obstante, también habría otras presuntas irregularidades, como las siguientes:

En el contrato menciona que habrá construcción de zonas verdes, pero, jamás específica que se podrá ejercer el deporte de parapente, o la construcción para este ejercicio, según lo denuncian.

Además de las adiciones que se han hecho durante todos estos años, los parapentistas insinúan que hay una adición de 2.800 millones de pesos, para que el administrador pueda mejorar la infraestructura del lugar como la portería y mejoramiento de la pista; dinero que sería excesivo para esos arreglos.

Las 12 familias temen que este proyecto que podría ser viable para el turismo en Santander pueda dejarlos por fuera, siendo ellas las creadores del club Vuelo Libre, desde hace 20 años.

¿Las razones?

Porque cuando el parque comience a administrar la empresa constructora, se va a pedir una cuota alta a los parapentistas, y esto afectaría su bolsillo, cuando anteriormente, no les exigían ese dinero.

La W consultó con el Banco Inmobiliario, entidad pública que tiene a cargo la obra, y desde allí se aseguró que esta estructura se entregó sin pavimentación de la pista, sin alumbrado público y sin estabilización de muro, entre otras cosas.

Tras esta situación una empresa, que en este caso es Invernota SAS, que es privada, propone invertir y dar por terminado el proyecto.

Julio César González, director del Banco Inmobiliario, aclara que, la práctica del deporte no será prohibida, sin embargo, cuando este parque esté totalmente listo se definirá la actividad comercial del parapentismo.

“No es una inversión de la municipalidad, no son dineros públicos, Es propuesta de un privado para darle finalidad a un proyecto, el proyecto desafortunadamente no tuvo portería, no se incluyó o no tiene alumbrado público, faltan algunas mallas de estabilidad de muro, adicional a eso, la pista de parapentismo, quedó cruda, no se elaboró una pista como se debe, deben tener tranquilidad, no se ha iniciado una actividad comercial en el sitio, una vez inicie esto”.

En cuanto a sí el banco puede contratar con una empresa sin ánimo de lucro, dijo que Invernota puede “adecuar” este lugar de espacio público.

“No existe una imposibilidad en el modelo contractual que no se pueda hacer con personas jurídicas, con ánimo de lucro o personas sin ánimo, no hay una distinción legal en ese asunto”.

Aclaró que este predio no pierde su naturaleza pública, y el banco inmobiliario seguirá vigilando esta explotación comercial.

Para la tranquilidad del gremio de parapentistas, dejó claro que cuando inicie la explotación comercial del sitio se harán mesas de trabajo para dar garantía a estas familias.

Por otra parte, La W consultó con el secretario de infraestructura de Floridablanca, Fernando Mier, quien indicó que la obra fue entregada en un 100%, tuvo una inversión de aproximadamente 18 mil millones de pesos, con adiciones. El consorcio al que se le adjudicó esa obra y quedó con varias falencias fue Consorcio Vuela por Santander.