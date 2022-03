Nosotros no somos ni uribistas ni petristas, lo están instrumentalizando: Simona, activista que irrumpió en catedral

En diálogo con Daniel Coronell, Simona, quien es miembro de la Red de Artistas en Resistencia y de Escudos Azules, aseguró que “Nuestras acciones no caben en sus urnas. Nosotros no somos ni uribistas ni petristas y no estamos a favor de ninguna de las corrientes ideológicas, esta acción la están enmarcando e instrumentalizando aquellos que tienen intereses en lo político electoral”.

Por otra parte, José, otro compañero de Simona, dejó claro que “nosotros como colectividad no creemos en los mecanismos electorales como un método eficiente para cambiar el país, nosotros nos situamos desde la autonomía”.

En cuanto a las razones por las que decidieron irrumpir en una misa, la joven explicó que “esta acción salió por nuestros corazones indignados ante tanto dolor y falta de empatía por todo lo que pasa a diario, por los desaparecidos del país, por las garantías de los acuerdos de paz”.

Simona también se refirió a la petición del candidato presidencial Gustavo Petro para que la iglesia inicie acciones legales contra ella, la activista colombiana indicó que “Petro no es el presidente todavía y no se puede tomar atribuciones tampoco de estos organismos. Nosotros no interrumpimos, no vandalizamos, no violentamos, nosotros fuimos partícipes de la acción. Nosotros entramos en un momento específico del ritual”.

Agregando que “ante el trino de Federico Gutiérrez que estaba señalando que esto era lo que iba a pasar con el petrismo, Petro se defendió porque nos empezamos a convertir en una papa caliente para cualquiera, pero nosotros no estamos enmarcados en ninguna de las dos corrientes. Nosotros estamos cuestionando la violencia venga de donde venga (...) no confiamos ni en la izquierda o derecha, son más de lo mismo”.

Para finalizar, los jóvenes aseguraron que tras la interrupción de ellos en la iglesia, la misa que se llevaba a cabo se pudo terminar sin problemas.

Escuche la entrevista completa a continuación: