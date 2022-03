Presidente de Perú aseguró que acudirá a donde lo citen, en alusión a juicio político

El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó este lunes que acudirá a donde lo citen y que no ha venido a “robar un centavo al país”, en alusión al pleno del Congreso, el próximo 28, en el que tiene que responder sobre la moción de destitución presentada en su contra por la oposición parlamentaria.

Castillo acudió a un colegio del distrito de Chosica a supervisar el inicio del año escolar y al final de su visita se dirigió a los padres de familia para quejarse de que hay sectores que presuntamente promueven las críticas contra el Ejecutivo y que incluso “ahora marchan los ricos porque quieren otra cosa”.

El jefe de Estado comentó de esta forma la movilización a favor de su destitución organizada el domingo por grupos políticos de derecha y ultraderecha en calles del centro de Lima.

El mandatario también criticó que esos grupos no se preocupen por las necesidades de los sectores más desfavorecidos respecto a la educación y salud, entre otros temas, sino que siguen una agenda ajena al país.

“El Perú necesita ser atendido, este es el país que hemos recibido y lo vamos a recuperar”, expresó.

Al ser consultado por la prensa si acudiría al Parlamento para hacer su defensa frente al pedido de destitución, dado que también puede enviar a un abogado en su representación, Castillo respondió incómodo: “Otros nos preguntan si vamos a ir al Congreso, voy a ir donde me citen, porque no he venido a robar un centavo al país”.

El Parlamento peruano acordó, la semana pasada, por una sorpresiva avalancha de votos, someterlo a un juicio político, que se resolverá el próximo 28 de marzo.

Ese día, Castillo o su abogado deberán presentarse ante el pleno de la Cámara para responder sobre los 20 puntos en los que se sustenta el pedido que busca sacarlo del poder por una presunta “permanente incapacidad moral”.

Para que la moción sea aprobada y proceda la destitución presidencial, se requerirá el voto de 87 legisladores, una meta que por ahora se vislumbra poco probable.

Días después, Castillo afirmó que su Gobierno ha propuesto “voltear la página de la confrontación” y apostar por el diálogo con las fuerzas de la oposición que dominan el Congreso.

“Esta semana hemos demostrado al país que, a pesar de la crisis sanitaria y la coyuntura política y el escenario internacional adverso, hay un Gobierno que puede exhibir logros importantes, logros concretos en beneficio a los pueblos del Perú, principalmente de los más vulnerables”, dijo Castillo sobre el mensaje que dirigió al Congreso un día después de la aprobación de la moción de destitución.

Sin embargo, el pleno siguió adelante con la interpelación a dos de sus ministros y el sábado Castillo aceptó la renuncia de uno de ellos, el extitular de Justicia Angel Yldefonso, y nombró de inmediato a su sucesor Félix Chero.