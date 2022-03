Entregarán 200 viviendas rurales a población de la Sierra Nevada en Aracataca

El alcalde Luis Emilio Correa anunció que 200 viviendas rurales serán entregadas a población de la Sierra Nevada de Santa Marta en el municipio de Aracataca. La entrega se dará en los próximos días y contará con la participación de un delegado del Ministerio de Vivienda.

Para la socialización estará presente el Ministerio de Vivienda a través de un delegado, quien entregará detalles del proyecto a las personas beneficiadas de esta zona del departamento. Asimismo, el mandatario local se refirió a los proyectos financiados por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que Aracataca es un municipio Pedet.

“Viene la coordinadora de vivienda rural del Ministerio de Vivienda, que ha sido delegada por el ministro Jonathan Malagón. Con esto culminaremos la caracterización de las familias beneficiadas en este proyecto”, aseguró Luis Emilio Correa.

Durante el anuncio de la entrega de las 200 viviendas rurales, se refirió a las afirmaciones hechas por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien lo señala, de no permitir el progreso de su municipio, al no aprobar la ejecución de proyectos.

“Es una pena que el equipo de trabajo de él no sea funcional porque ellos me visitaron y solicitaron que hiciéramos la sesión de unos lotes, luego me dice que no quiero firmar, teniendo a sus funcionarios el día anterior, dándoles todas las garantías. No tengo ningún tipo de prevención, todo que sea por el progreso del pueblo; no soy de ningún ‘clan’ me debo a Dios y al pueblo”, puntualizó.