Daniella Álvarez ahora tendrá que usar silla de ruedas: “me hice un herida por caminar mucho”

A través de sus redes sociales, la expresentadora de El Desafío, Daniella Álvarez, dio a conocer que por ahora tendrá que usar silla de ruedas y por un tiempo no podrá volver a caminar.

Cabe resaltar que la modelo barranquillera fue sometida a una cirugía por una masa en su abdomen y tras algunas complicaciones, tuvieron que amputarle su pierna izquierda, debido a que el tumor estaba adherido a la arteria aorta.

Desde entonces, la modelo ha compartido en sus redes sociales todo el tratamiento que lleva y los avances en su recuperación. Sin embargo, desde hace unos días llamó la atención de sus seguidores por una herida en su pie derecho por haber caminado mucho.

En su cuenta de Instagram, Álvarez comentó que debido a esta herida, por ahora debe estar en silla de ruedas mientras la piel vuelve a salir en la profunda lesión.

Luego de mostrar su herida, la modelo compartió imágenes de su viaje a Ecuador con su actual pareja Daniel Arenas, en las que dio más detalles de su recuperación y se mostró positiva.

Allí reiteró que la herida no fue notoria para ella debido a la falta de sensibilidad en su pie. “Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento).”

Añadiendo que “es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobre todo poniéndola en lugar que debe estar: en lo positivo, en la felicidad, en el amor, en la vida que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad.”

Para finalizar, la exreina de belleza agradeció a su pareja por acompañarla y apoyarla.