Vendedora informal denuncia que la policía le ha puesto comparendos irregulares y está apunto de perder su casa por la deuda

Una vendedora informal, que vive en el Tunal al sur de Bogotá, denunció en W Radio que se le están imponiendo de manera irregular comparendos por parte de la Policía desde el 2018 y a la fecha debe más de 20 millones de pesos, por lo que está apunto de perder su casa por un embargo.

“Tengo más de 20 millones de pesos debiéndole al Estado por multas por ser vendedora informal, los patrulleros dicen qué hay unas cuotas con las que ellos deben llegar al Comandante, entonces ellos toman la foto de la cédula o anotan en un cuadernito el nombre de nosotros y así mismo siguen apareciendo comparendos y comparendos, la denuncia mía es porque tengo un comparendo en 2018 por invadir espacio público y me llegó una carta de la Secretaría de Hacienda por un embargo a mi casa,” agregó Jenny Barrera.

“Desde 2018 supe de algunos comparendos, pero hay otros que no tenía ni idea. La opción que tenemos es dentro de los 15 días siguientes, no hay más opción, la carta llegó hace unos días, pero está radicada desde el 27 de diciembre de 2021, en cualquier momento me sacan, el senador Inti Asprilla me colaboro para poner unas demandas por esos cobros, porque según la sentencia de la Corte, desde 2017 a nosotros no nos pueden multar ni quitar nuestra forma laboral hasta que no nos den soluciones”.

Vendedora informal a punto de perder su casa por multas de más de 20 millones de pesos / Foto: Suministrada. Ampliar