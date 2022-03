“Es un equipo que genera muchas opciones de gol”: Miguel Ángel Borja tras anotar ante Bolivia

Miguel Ángel Borja en el partido entre la Selección Colombia y Bolivia (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte 2022

El delantero del Junior de Barranquilla Miguel Ángel Borja atendió a los medios de comunicación luego de la goleada de la Selección Colombia 3-0 ante Bolivia por la penúltima jornada de Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022.

Borja aseguró que todo el equipo estaba confiado en que ante Bolivia iban a romper la mala racha de siete partidos sin marcar un gol.

“Estaba la confianza intacta en todos, la responsabilidad es de todos, nosotros como delanteros trabajamos cada día nos respaldamos, sabemos el talento que tiene cada uno. Llegamos al camerino conscientes que tenemos una buena selección”, indicó.

“La paciencia que tuvimos los primeros 30 minutos que no llegaba el gol y el equipo siguió jugando. Solo faltaba el meterla en los últimos metros. Llegó el golpe de Lucho que lo estábamos esperando y nos pone muy felices”, agregó.

Asimismo, resaltó que, según él, la Tricolor es un equipo que “por partido genera muchas opciones de gol”.

De igual forma, se mostró feliz por su anotación ante los bolivianos, a pesar de que le anularon uno que hubiera significado el 4-0.

“Marcar con la Selección es un sueño que siempre he tenido, hacer feliz a mi familia. Las convocatorias que me perdí por lesión era muy duro, me dolía mucho”, afirmó.

Finalmente, se refirió al juego ante la Venezuela de Néstor Pékerman en la última jornada de las Eliminatorias, partido en el que Colombia está obligada a ganar.

“Sabemos que el partido en Venezuela va a ser muy duro y vamos a apuntarle a hacer un buen juego para poder ganar”, concluyó.