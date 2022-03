“No sé si esté”: James Rodríguez deja en duda su continuidad en la Selección Colombia

James Rodriguez celebrando su gol de pena máxima ante Venezuela. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) (Photo by YURI CORTEZ/AFP via Getty Images) / YURI CORTEZ

James Rodríguez, mediocampista y referente de la Selección Colombia, apareció a través de redes sociales luego de la no clasificación de la Tricolor al Mundial de Qatar 2022. Con un emotivo mensaje, el jugador dejó en duda su continuidad en el combinado nacional.

“Me siento triste y no solo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar. No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, aseguró.

De igual forma, reafirmó su compromiso y amor por la Selección Colombia, por representar a su país. Además, aseguró que, para él, Colombia siempre tiene que estar en el Mundial por el talento de sus jugadores.

“Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial”, escribió.

Finalmente, hizo un llamado a directivos y jugadores para unirse y de esa forma planificar bien la parte deportiva tras el fracaso de no clasificar al Mundial de Qatar 2022.

“Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra”, concluyó.

Cabe resaltar que James fue uno de los jugadores que más polémica generó durante el proceso de Eliminatorias, pues emitió un comunicado contra Reinaldo Rueda y el cuerpo técnico de la Selección tras desconvocarlo para la Copa América 2021.