SuperSalud se molestó luego de que lo tildaran de “ruin” en una reunión en Caldas

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, en medio de una reunión virtual que sostuvo con el gobernador de Caldas y las diferentes autoridades de salud de esta región del país, se molestó porque según el funcionario, los gerentes de los hospitales lo han tratado de ladrón, tras las diferentes dificultades que se han expuesto en materia financiera que vive la red pública del departamento.

“Lo que yo si no le voy a permitir, a ninguno de los gerentes suyos es que me traten de ruin, de malandro, de cómplice, de que me confabulé, de que estoy robando, porque no lo voy a permitir gobernador, aquí no está prevaricando nadie; probablemente los que están prevaricando son los que dicen eso”, resaltó el SuperSalud.

Manifestó además que, desde uno de los centros hospitalarios le formularon una tutela en su contra, y aunque mencionó estar de acuerdo con que usen esos mecanismos, aclaró en que no fue interpuesta ante el ente correcto, por lo que debieron presentarla ante la Fiscalía General de la Nación.

Por otra parte, el director de la Territorial de Salud, Carlos Iván Heredia Ferreira, indicó que, es comprensible la angustia que manifiestan los gerentes porque eran instituciones que venían en una etapa de recuperación.

Añadió que, el sector salud indudablemente sufre de una crisis tremenda porque en plena recuperación no se han dado las condiciones para que los pagos se realicen y den la salud financiera que se requiere.

