Duro cruce entre víctimas y defensa de Maza Márquez tras afirmar que no conoció de nexos del DAS con "paras". Foto: Cortesía: JEP

En el final de la audiencia de este jueves en la que el general (r) Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, compareció a responder por las victimizaciones de integrantes de la Unión Patriótica y en la cual negó conocer seguimientos o haber tenido vínculos con paramilitares o saber de algún nexo de sus subalternos con ese grupo armado, se presentó un duro cruce entre varias partes presentes en la diligencia.

Por el lado de las víctimas, la representante Martha Murillo criticó duramente al general Maza Márquez, particularmente luego de que indicara que a él lo habían llevado al DAS para acabarlo, según Murillo: ¿quién acepta una institución para eliminarla?, asimismo restó crédito a las respuestas en las que Maza ha negado alguna vinculación ilegal.

“No entendemos la razón por la cual insiste en no recordar los temas puntuales porque sus respuestas no son concretas, sino que se ve una respuesta que no deja satisfacción al menos para las víctimas de lo que quieren conocer. Lo único que hemos entendido es que usted ha tomado un escudo”, indicó Murillo.

Además, el procurador delegado Alonso Pío Fernández también cuestionó al exdirector del DAS y le hizo un llamado para que realice pronunciamientos concretos ante el “dossier” de documentos y declaraciones que se le han exhibido, señalándolo de entregar respuestas “farragosas” a los cuestionamientos. A su vez le recordó que en su caso ya hay condenas en firme.

“No solamente ante la exhibición de estos documentos, sino ante unas preguntas formuladas de manera directa por el magistrado relator encuentra que el compareciente en muchas ocasiones no responde, da respuestas farragosas, poco claras, o guarda silencio”, manifestó el delegado del ministerio público.

Las afirmaciones de Murillo y del procurador generaron la respuesta de la abogada del general, Victoria Grillo, quien indicó que su cliente “está aportando a la verdad” y no se le puede pedir que “recuerde cosas que no recuerda” o que entregue respuestas en el sentido que las víctimas y otras partes presentes quieran.

“No se puede pretender que él recuerde cosas que no recuerda, y menos aún que responda cosas que ustedes quieren que las responda en un sentido o en otro, él no puede hacer eso (...) quiero en cierta forma rechazar que se quiera poner sobre la mesa que el olvido de mi representado sea intencional”, sentenció.

En su comparecencia este jueves, además de negar cualquier tipo de nexo con paramilitares como Carlos Castaño y de tener “enlaces” con ese grupo criminal, Maza también señaló que a “toda persona que cometía un delito, él la ponía ante la justicia”.

El general en retiro nuevamente insistió en que ni él ni Alfredo Santofimio Botero tuvieron que ver en el homicidio de Luis Carlos Galán y que a él lo mató “gente de Puerto Boyacá”. Adicionalmente afirmó que si no recuerda ciertas cosas también se debe a que las bombas y atentados en su contra “le afectaron el cerebro”.

La diligencia continuará el próximo viernes 22 de abril desde las 8:30 de la mañana.