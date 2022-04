Sergio Higuita: “siempre quise ser como ‘Rigo’ Urán y Nairo Quintana”

El ciclista colombiano Sergio Higuita estuvo en diálogo con Contrarreloj de W Radio para hablar sobre su triunfo en la Vuelta a Cataluña, una de las carreras más importantes de Europa.

“Muy feliz, es un título muy importante que ahora está en mi palmarés. He trabajado muy duro, he comenzado el año muy feliz, y este título me afianza mucho más para continuar como voy”, señaló.

Asimismo, reveló qué lo ha hecho destacar ante los demás ciclistas colombianos esta temporada.

“Pienso que es la experiencia que he ganado en las carreras de un día. Me sé preparar muy bien para este tipo de competencias y sé cómo manejarlas”, afirmó.

En un emotivo momento, Higuita reveló: “siempre quise ser como ‘Rigo’ y Nairo”, dos de los más grandes representantes del ciclismo colombiano.

Sobre la Vuelta a España, competencia que inicia el 19 de agosto al 11 de septiembre, señaló: “primero haremos las carreras que vienen porque servirán para adquirir ritmo. Primero haré una carrera intermedia para ‘calentar motores’”.

Por otro lado, el deportista recordó su infancia como ciclista en Medellín, cuando, según él, tenía una cicla oxidada, pero la cuidaba como a su “novia”.

“Realmente cuando comencé a competir cada año, quería hacerlo de corazón; aporté todo para ser ciclista. Influyen muchas cosas como la suerte, pero mi camino se ha hecho como perfecto”, comentó.

Higuita se refirió al por qué los ciclistas colombianos son conocidos por ser grandes escaladores y no por ser buenos en la contrarreloj.

“Este año hemos trabajado mucho mejorando la posición. Los colombianos venimos mejorando mucho, por ejemplo, Daniel Martínez hace siempre ‘cronos’ muy buenas; cada vez venimos mejorando mucho”, señaló.

“Lo que no nos beneficia mucho es, por ejemplo, a mí, que soy pequeñito, ‘menudito’, flaquito, contra los otros”, agregó.