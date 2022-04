Aquí se ha gobernado con decencia, trabajando en los territorios: Duque en la Cumbre de Gobernadores

En el evento, convocado por la Federación Nacional de Departamentos, el presidente Iván Duque hizo un recuento del trabajo en las regiones del país y se refirió puntualmente a obras de infraestructura y programas sociales.

“Aquí se ha gobernado con decencia. Aquí se ha gobernado con amor. Aquí se ha gobernado trabajando en los territorios, y se ha trabajado dentro de la institucionalidad”, dijo el mandatario durante la Cumbre de Gobernadores celebrada en Coveñas.

El mandatario subrayó que “el poder es para servir en un marco de legalidad, y así es como he construido siempre mi visión del Gobierno y así saldré con la frente en alto el 7 de agosto a las 3:00 de la tarde, sabiendo que gobernamos bajo la legalidad, bajo la decencia y bajo el principio que aquí se protege la Constitución”.

Sin embargo, aseguró que no estaba en el encuentro para despedirse. “Yo no vengo hoy aquí a despedirme, yo no vengo aquí con nostalgia. Vengo es hablar que aquí nos quedan 4 meses, tres turnos, son 12 meses de trabajo”, puntualizó Duque.

En el encuentro intervinieron para expresar su agradecimiento varios de los gobernadores, entre ellos el anfitrión, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, de Sucre; y sus compañeros de Antioquia, Aníbal Gaviria; Córdoba, Orlando Benítez; Cundinamarca, Nicolás García; Santander, Mauricio Aguilar; Meta, Juan Guillermo Zuluaga; Atlántico, Elsa Noguera, y Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.