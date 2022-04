“Pensé, el ciclismo vale huevo, primero mi vida”: Egan Bernal rompió el silencio y contó secretos de su accidente

El 24 de enero de 2022, el ciclista colombiano Egan Bernal sufrió un grave accidente al chocar con un bus intermunicipal en una de las carreteras de Bogotá mientras entrenaba con su equipo.

Debido a esto, Bernal tuvo múltiples fracturas que puso en riesgo su vida deportiva. Pese a esto, fue sometido a más de 6 cirugías en su cuerpo, de las que todos sus seguidores pensaban que iba a recuperarse en un largo tiempo. Sin embargo, luego de unas semanas, Egan empezó a dar sus primeros pasos e incluso, volvió a montar bicicleta, acto que se conoció por medio de sus redes sociales.

Del mismo modo, este sábado, el ciclista se conectó con sus seguidores por medio de un ‘live’ desde su cuenta de Instagram, en el que rompió el silencio y contó cuál fue el secreto para una recuperación tan rápida.

“Hace dos meses estaba en una cama y no pensaba estar en estos momentos como estoy. Todo esto gracias al impulso de la gente”, fue la frase con la que inició su relato.

Asimismo, recordó el día en el que volvió a tener la fuerza para montar bicicleta, asegurando que fue el mejor día de su vida. “Poder montar con mis amigos, mi familia, mi mamá, mi hermanito, fue muy bonito, fue especial, además que lo hicimos con el doctor que me operó la espalda, que fue una de las cirugías más complicadas que tuve”, afirmó.

Egan Bernal siempre ha destacado por su pasión, talento y sobre todo, la dedicación que le ha puesto a su carrera, hecho que los ha llevado a recibir más de un triunfo. Sin embargo, el ciclista confesó haber pensado en un posible retiro o pausa en su trayectoria deportiva.

“Obviamente el ciclismo es mi vida, esto me apasiona. Lo primero que yo pensaba era lo mismo, primero, quedar bien. En el momento lo pensé, el ciclismo vale huevo, primero mi vida y mi familia. Eso me duró una semana. Después empecé a mover la pierna, a sentir que tampoco vale tanto huevo”.

Por último, Bernal pronosticó los tiempos en los que espera volver a competir afirmando que el apoyo de sus seguidores y el respaldo de su equipo, el Team Ineos, ha sido indispensable en su proceso.

“Quiero recuperarme lo antes posible, pero tengo que escuchar al cuerpo y recuperarme para volver a competir. No tengo ningún afán. En el equipo me han respaldado, me envían mensajes de apoyo, de hacer las cosas con calma. Que me tome todo el tiempo que necesite. Eso me tranquiliza. Haré todo lo posible por estar lo más antes posible en competencia. Terminar una carrera sería importante para mí”, puntualizó.