Netflix pausó rodaje de ‘Fast and Loose’, película que protagonizaría Will Smith

Will Smith sigue siendo uno de los temas más comentados en redes sociales y el mundo del entretenimiento luego de la bofetada que le dio a Chris Rock en la ceremonia de los premios Óscar el pasado domingo. Y aunque recibió el galardón de una de las categorías más importantes, este acto lo llevó a fuertes críticas por parte de su fanaticada y de la misma Academia.

De acuerdo a esto, el artista decidió renunciar a la Academia de Hollywood, decisión que aceptó la organización estadounidense.

Luego de tantas malas noticias para el actor, llega el turno de Netflix, pues la plataforma de streaming le puso freno a ‘Fast and Loose’, la película en la que el protagonista sería Will Smith, después de su estrellato en el documental ‘Rey Richard: Una familia ganadora’, actuación que le dio el galardón.

Según The Hollywood Reporter, Netflix pausó la grabación de la cinta y la dejó en segundo plano presuntamente a causa de los señalamientos que actualmente enfrenta Will Smith. Aunque no hay un comunicado oficial, se rumora que presuntamente ya no sería el actor quien la protagonice.