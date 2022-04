Vienen más capturas: MinInterior tras pelea de hinchas de Nacional

Colombia

El ministro del Interior, Daniel Palacios se refirió al enfrentamiento de hinchas del Atlético Nacional en la vía Chía- Cota, rechazando la situación y asegurando que vienen más capturas.

“Rechazo total a estas prácticas de violencia, de agresión entre hinchadas de diferentes equipos eso es algo que como país no podemos tolerar, que como país rechazamos. Ya hay un capturado, se está avanzando en la judicialización de otros frente a lo que tuvo como ocasión varios heridos dos heridos con heridas considerables que han tenido pronósticos reservados”, dijo el jefe de la cartera del Interior.

A esto, Palacios agregó, “aquí ya tenemos un judicializado y vienen más capturas porque sabemos que la Policía ha avanzado en la individualización y en la judicialización de próximas capturas frente a estos actos de violencia”.

Por otra parte, el alto funcionario recordó que estos delitos serán juzgados con la nueva Ley de Seguridad que endureció las penas para atacantes con armas blancas y de fuego, “a través de la Ley de Seguridad Ciudadana pueden tener condenas significativas. Hay que recordar que hoy en Colombia quién comete un delito violento con arma de fuego o arma blanca no podrá no solamente no ser excarcelado de la pena sino que además la medida aseguramiento debe ser intramural y por eso tan importante destacar lo que esa Ley hoy nos permite para quienes atacaron a hinchadas de otros de otra hinchada”, dijo.