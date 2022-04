Prefiero no tener seguridad y seguir con la independencia judicial: fiscal Angélica Monsalve

En entrevista con Daniel Coronell, la fiscal Angélica María Monsalve, quien, según la Fiscalía, está en peligro debido a que una organización criminal está planeando un atentado contra ella, tras haber recibido presiones de personajes importantes y una orden de traslado al Putumayo, aseguró que no está dispuesta a recibir el esquema de protección de la Fiscalía.

De acuerdo con Monsalve, la doctora Marta Manzera, la vicefiscal general de la Nación, fue quien le advirtió del plan en su contra. “El lunes me llamó a las 8:30 de la noche para comentarme la situación”.

Asimismo, explicó que ella no considera la situación como una amenaza “manejo delitos de cuello blanco, los indiciados son siempre funcionarios públicos, yo no siento que esto sea una amenaza, tengo años manejando el delito y estos han tenido muy buen comportamiento (…) he estado en situaciones con personas más influyentes y estoy aterrada con este supuesto atentado, no le encuentro el nexo causal”.

En cuanto a las razones que podría tener el Clan del Golfo para atentar contra su vida, la fiscal Monsalve dijo que no sabe por qué podría sentirse amenazada “tengo una vida y un pasado muy transparente, no tengo nada que ocultar. Estoy rodeada de personas muy buenas y no encuentro el nexo causal por qué me va a querer matar el Clan del Golfo, no sé ni a qué se dedica esa organización, y yo creo que ellos tampoco saben nada de mí”.

Agregando que “si alguien me quiere hacer daño, no voy a responsabilizar a nadie, ya sabemos quiénes son los indiciados, quiénes fueron los que ejercieron el tráfico de influencias para obstruir esa justicia, entonces si alguien me quisiera hacer daño pudiesen ser esas personas que están calificadas y señaladas por mí y que se han sentido ofendidas por mis declaraciones. Sin embargo, no me siento amenazada por estas personas tampoco”.

En cuanto a la decisión de declinar el esquema de protección de la Fiscalía, Monsalve dejó claro que “la Fiscalía muy amablemente me alertó, pero posteriormente, no es una protección transparente (…) tendría que firmarles un documento para autorizarles un estudio de seguridad, es como si les diera un cheque en blanco el señor fiscal o al director de Protección”.

Por otra parte, indicó que “si no me brindan esa protección transparente, tengo que rechazar esas condicionalidades que me ponen, yo prefiero no tener seguridad y seguir con la independencia judicial y la autonomía. Si a mí me llega a pasar algo yo pienso que el Estado es responsable porque el Estado está obligado a brindarme esa protección”.

Para finalizar, la fiscal Monsalve reiteró que no está dispuesta en aceptar el esquema que le ofrece actualmente la Fiscalía. “Yo no sé si me estén vigilando, si me quieran controlar (…) la Fiscalía está haciendo el deber ser, pero yo no pedí el esquema (…) sin esa amenaza yo ya estaba en riesgo”.