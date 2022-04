“Con Fico cabe Negret, cabe Cabal, cabemos todos”: Carlos Negret, exdefensor del Pueblo

A propósito de las declaraciones en Sigue La W de Juan Manuel Galán, el director del Nuevo Liberalismo, el excandidato al Senado por ese partido, Carlos Negret, conversó sobre las críticas por sus acercamientos a la campaña de Federico Gutiérrez y el uribismo.

Carlos Negret fue visto en el evento de Federico Gutiérrez mientras presentaba su plan de gobierno y Galán aseguró: “jamás se dijo que se iba a apoyar a Federico Gutiérrez, no me contestó, me dejó en visto, dejó en visto a los 380.000 ciudadanos que votaron por la lista del Nuevo Liberalismo”, puntualizó el director del Nuevo Liberalismo.

Negret aseguró: “Fico ha hablado de hacer puentes y si los del Nuevo Liberalismo, de la mano del director, quieren llegar, será recibido porque tiene espacio, es un espacio muy abierto, está Negret, está Cabal, cabemos todos”.

¿Qué le dijo Negret a Juan Manuel Galán?

Tras sus acercamientos con Federico Gutiérrez, fue enfático en asegurar que desde el principio manifestó que no iba a acompañar a Sergio Fajardo en su carrera por la Presidencia.

“Yo le dije a Juan Manuel que me iba, que no iba a acompañar a Fajardo porque quería acompañar a otro candidato, no le dije porque quien no tengo obligación de decirle con quién me voy, a uno le tienen que respetar cuando se va con otro candidato, yo dije de frente: ‘me voy’”, explicó.

Sobre sus acercamientos con Federico Gutiérrez, explicó que comenzaron cuando el actual candidato era alcalde de Medellín y él defensor del Pueblo.

“Tengo una cercanía desde que Fico fue alcalde, en este país lo que nos falta es no estigmatizar más y no polarizar más”, aseguró.

Finalmente indicó que su interés han sido los derechos humanos y que no deberían categorizarlos en ningún movimiento.

“Los derechos humanos no son de derecha ni de centro, hay que afectar la corrupción y cuando hay corrupción, no hay derechos humanos. Derechos humanos no es golpear, equivocarse en una operación, tiene que ser la cubierta democrática, tengo muchos amigos del Centro Democrático, así como de la izquierda y el centro”, dijo Carlos Negret.