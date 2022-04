“Negret no me contesta, me dejó en visto, y a los 380.000 que votaron por el Nuevo Liberalismo”: Galán

Carlos Negret, el excandidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, fue visto en el evento de Federico Gutiérrez mientras presentaba su plan de gobierno, y Juan Manuel Galán respondió en Sigue La W sobre la polémica.

Después de enterarse de lo ocurrido con Carlos Negret, indicó que “no le contesto”.

“Jamás se dijo que se iba a apoyar a Federico Gutiérrez, no me contestó, me dejó en visto, dejó en visto a los 380.000 ciudadanos que votaron por la lista del Nuevo Liberalismo”, puntualizó el director del Nuevo Liberalismo.

Justamente Galán había asegurado que “el Nuevo Liberalismo no renació para ser un partido faltón” y en W Radio contó por qué se decidió apoyarlo en dicha colectividad.

“Llega con el número dos al listado después de Mabel Lara. Él tuvo unas posturas desde la Defensoría del Pueblo muy contundentes en cuanto a los derechos humanos, antes del anuncio de la inscripción, esa mañana estaba presentando un informe sobre la Policía en las protestas”, indicó Galán.

También aseguró que Negret se unió al Nuevo Liberalismo porque lo consideraron como una “persona valiente”.

Sobre los acercamientos de Negret con la campaña de Federico Gutiérrez, contó que los tomó por sorpresa. “Los electores votaron por una propuesta, por cambiar la forma de hacer política y hoy toman la decisión de irse a la antítesis”, aseguró Galán

“Hoy todos los candidatos al congreso encabezadas por Mabel Lara están en la campaña de Sergio Fajardo. Lamentamos lo que ocurrió con Negret, el partido está unido”, agregó Galán.