Lo vamos a extraditar a la mayor brevedad: Duque sobre ‘Otoniel’

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que da aval a la extradición de alias ‘Otoniel’, el máximo jefe del Clan del Golfo, el presidente Iván Duque se pronunció asegurando que el Gobierno trabaja de manera ágil para que se dé rápido el proceso.

“Las instituciones son fuertes para enfrentar a la criminalidad. Esta decisión la aplaudo, la reconozco y valoro este talante sin ningún tipo de dubitación. Quiero destacar que valida la separación de poderes y colaboración armónica para enfrentar el crimen en nuestro país. Ahora lo que viene es la firma por parte nuestra y hay un espacio de días conforme a la ley, pero la idea es clara e incontrovertible pero ese delincuente, esa sabandija, esa rata de alcantarilla la vamos a extraditar a la mayor brevedad”, dijo el jefe de Estado.

Por otra parte, el mandatario respondió a las críticas en las que aseguran que no habrá colaboración de ‘Otoniel’ para esclarecer los delitos que cometió en Colombia, “el hecho que se vaya extraditado no es obstáculo para que el no siga contribuyendo con las autoridades colombianas. Él estará cumpliendo sus penas por narcotráfico. Cuando responda en Estados Unidos tendrá que venir aquí al lugar los delitos y que este delincuente sepa que no tienen lugar ni madriguera donde esconderse.”