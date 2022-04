Nuevamente colapsó la movilidad: más de 5.000 motociclistas protestaron en Bogotá

Bogotá

Bogotá volvió a vivir un colapso vial por cuenta de las manifestaciones de más de 5.000 motociclistas que se movilizaron por diferentes vías como la NQS, la carrera novena, la carrera Séptima, la avenida Caracas, entre otras, para pedirle una vez más a la alcaldesa Claudia López que tumbe el decreto que establece la restricción de parrillero los jueves, viernes y sábados en la ciudad.

“Solo pedimos que no nos estigmatice la alcaldesa, nosotros no somos delincuentes, simplemente estamos exigiendo nuestros derechos y no estamos de acuerdo con esta medida que busca implementar. Los más perjudicados somos nosotros, en mi caso, por ejemplo, tengo que llevar a mi esposa a la universidad todas las noches e irla a recoger”, dijo Julián Ruiz, motociclista.

Muchos de los motociclistas aseguran que, aunque no entienden la situación por la que atraviesa la ciudad en materia de seguridad, estas medidas no sirven.

“Como si los ladrones no robaran a pie o en cicla, con esto lo único que hacen es señalar a un gremio que no tiene nada que ver. Por favor alcaldesa, póngase la mano en el corazón, miles de familia están afectadas”, señalaron.

Ante estos hechos, la alcaldesa Claudia López convocó en horas de la noche de este miércoles una reunión con los líderes de los motociclistas para llegar a una solución. Eso sí, el Distrito no plantea dar reversa a esta decisión, pero sí revisar algún tipo de modificación acordada con los líderes del gremio.

“Nosotros no vamos a hacer en la intención, puede que lleguemos a un acuerdo pero tampoco vamos a estar de acuerdo en que nos pongan la medida de los tres días, tenga en cuenta que así van a empezar con esta medida y más adelante pueda que nos metan hasta pico y placa, por esa razón, vamos a seguir en las calles”, afirmó el motociclista.

Pese a las protestas, el borrador de decreto de la alcaldesa de Bogotá continúa publicado para comentarios de la ciudadanía. Allí se confirma que la medida empezará a regir a partir del 14 de abril a las 7 de la noche.

Así las cosas, en el decreto se incluye “la limitación a la circulación en motocicleta. Restringir en la ciudad de Bogotá D.C. el tránsito de motocicletas con acompañante desde las siete de la noche (7:00 de la noche) y hasta las cuatro de la mañana (04:00 de la mañana) del día siguiente, los días jueves, viernes y sábado.Dicha restricción comenzará a regir a partir del 14 de abril de 2022 y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2022″.

También se confirma que conductores de vehículos automotores tipo motocicleta y sus acompañantes “deberán como medida adicional a la de portar el número de placa en el casco de conformidad a lo establecido en la resolución 3027 de 2010 expedida por el Ministerio de Transporte, la de usar en su indumentaria en un lugar visible el número de placa asignada al vehículo, en letras y números reflectivos, cuyo tamaño será mínimo de 12 centímetros.”