“Perdió con un equipito chiquitito”: relator argentino por derrota de Boca Juniors ante el Deportivo Cali

Deportivo Cali vs. Boca Juniors por Copa Libertadores (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Daniel Mollo, periodista y relator argentino, criticó con vehemencia la derrota de Boca Juniors ante el Deportivo Cali (2-0) en el primer juego de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Luego del partido, aseguró que Boca había perdido con “un equipito pequeñito”, quitándole mérito a lo hecho por el cuadro ‘azucarero’ dentro del terreno de juego, pero también destacando el mal momento que vive el equipo xeneize.

“Se entretiene uno más con Pitágoras que con este Boca soporífero que anoche perdió con un equipito, tengo que decirlo, chiquitito. Ahora los colombianos me amenazan, me dicen que cómo le digo ‘equipito’ al Cali. Me animo a decirlo”, comentó.

De igual forma, aprovechó para arremeter contra los colombianos, peruanos y demás extranjeros que juegan en Boca Juniors.

“Por algo Boca no tiene ningún jugador en la selección argentina, y los que van a las selecciones son equipos: eliminadas (Colombia) y agarrándose al ala del avión a ver si se suben (peruanos)”, mencionó.

Y es que el Deportivo Cali, con la victoria en el estadio Palmaseca, comparte el liderato del grupo E de la Copa Libertadores con Always Ready.