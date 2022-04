Es discriminatorio y racista, el gobierno no gusta del Chocó: Richard Moreno sobre declaraciones de Daniel Palacios

En entrevista con Contrarreloj, Richard Moreno coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), se refirió a la marcha que se llevó a cabo en las últimas horas en Quibdó, capital del Chocó, para rechazar la crisis de violencia que vienen enfrentando, pedir que los dejen vivir en paz y la intervención del gobierno.

“El día a día es la amenaza, el miedo, la gente tiene que encerrarse a las seis de la tarde y no abrir la puerta, las confrontaciones en los barrios, la falta de seguridad, la falta de acción y los asesinatos todos los santos días” señaló.

También criticó al ministro Daniel Palacios por asegurar desde Barranquilla, que lo que está ocurriendo en Quibdó no es culpa del gobierno sino de grupos armados que se están atacando entre ellos. De acuerdo con Moreno, ya son “dos salidas en falso del ministro” sobre la situación en el Chocó.

“El ministro primero trató de mentirosos a la iglesia, hoy se muestra que la Iglesia tenía razón (...) decir que esto obedece a bandas criminales y no por una acción o responsabilidad del estado es casi que decir que esas bandas criminales tienen más poder coercitivo que el estado, eso es discriminatorio y racista por parte del ministro, nos hace entender que el ministro y el gobierno no gusta del Chocó y no le importa lo que pase allá”, sentenció.

Adicionalmente, solicitó desde el Consejo de Paz que el estado y los grupos armados alcancen un acuerdo humanitario, diálogos regionales, que se cumplan los compromisos alcanzados en paros cívicos, así como el capítulo étnico y una intervención integral que genere oportunidades porque los “jóvenes están muriendo en el departamento” por causa de las balas.