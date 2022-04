Sáshenka Gutiérrez se llevó el premio Ortega y Gasset con su foto ‘Jódete Cáncer’

La mexicana Sáshenka Gutiérrez, ganadora este miércoles del premio Ortega y Gasset en la categoría de mejor fotografía, es una fotorreportera del otro lado de las mentiras, confiada en que la honestidad es la clave para lograr buenas imágenes.

La obra premiada es una imagen de Sandra Monroy, paciente de cáncer sometida a una mastectomía bilateral que le salvó la vida, una imagen, que según el jurado, captura un momento de máximo dolor, en el que la herida es todavía reciente, y aun así logra transmitir esperanza.

“Sandra es una amiga mía de hace poco, en medio de eso, se hizo sus controles de mama normales y en uno de esos salieron unas bolitas, en los resultados de la biopsia salió que tenía células cancerígenas, por eso tuvieron que hacerle una mastectomía bilateral”, anunció Sáshenka Gutiérrez a Contrarreloj.

En medio de este proceso que en un principio fue impactante para ella y su familia, Sáshenka se encargo de ir retratando cada paso que daba, el trascurso que vivía con el cáncer de mama como motivo de despedida de sus senos para Sandra. Sin embargo, se encargo de estar junto a ella, amando este cambio, que hoy le enseña y le da fuerza, a muchas otras mujeres que pasan por lo mismo.

“Ella se enteró como era una vasectomía, empezó a ver fotos y dijo wow, a ella no le falta nada, yo quiero ser como ella. Ella esta orgullosa de sus cicatrices, de su cuerpo, bajo esta insignia de que una mujer no solo es unos senos”. “Es la primera vez que ella se muestra ante otras personas sin sus senos, esta fotografía va más allá de una enfermedad, me habla de la vida, de la sororidad, del amor entre mujeres”, añadió.

Gutiérrez aseguró que siempre trato de realizar una serie con respeto, dignidad, dando todo lo que ella merece, y sacando temas tabú al público con el propósito de romper con estigmas en la sociedad. Dado a esto, Sandra nunca pidió ver las fotos, aceptarlas o una ‘segunda toma’.

“Yo nunca le mostré las fotos, hasta que El País hizo una galería y empezó a repostearla por todos lados. Ella está feliz de lo que logré, pero yo estoy feliz de que otra vez el tema del cáncer de mama está sobre la mesa, que no solo es un día rosa, que no solo se hable en octubre, sino que tengamos conocimiento de la enfermedad y no lleguemos tarde”, concluyó.

La imagen fue portada del diario El Universal en México, posteado por El País, y ahora recibe miles de felicitaciones desde todas las partes del mundo.

Esta fue la foto con la que gano el premio Ortega y Gasset: