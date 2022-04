Mara Cifuentes compartió imágenes de cómo lucía antes de cambiar de género

A través de sus redes sociales, la modelo y exparticipante del programa ‘La Agencia’, Mara Cifuentes, compartió imágenes de cómo lucía cuando todavía no había hecho su transición a mujer.

En las fotografías, la modelo paisa se dejó ver cuando era pequeña, con un traje de saco y corbata, sonriendo y con el cabello corto y rizado. Además, añadió algunas imágenes de cómo luce ahora, por lo que se puede ver el cambio físico que ha tenido con los años.

Las fotos fueron compartidas en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 1,3 millones seguidores, allí escribió un mensaje muy conmovedor.

“Sigo siendo la misma, sólo que con más estilo. Después de tocar el fondo, toma impulso y levántate, sólo existe camino hacia arriba. A nadar, sirenita, todavía queda mucho que hacer. Me amo. Ver esa foto me recordó por todo lo que tuve que pasar para llegar aquí”, fue el mensaje escrito por Cifuentes.

Cabe resaltar que en los últimos meses, Mara Cifuentes se ha mostrado vulnerable en sus redes sociales tras revelar que tiene un problema de adicción con las drogas, por lo que ya está en un programa de rehabilitación.

En su momento, escribió en sus historias de Instagram un mensaje que preocupó a sus seguidores, por lo que tras unos minutos decidió borrar.

“El tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro. No culpo a Camilo porque ya no me besaba”, escribió.

Debido a esto, reveló que estuvo internada en una clínica psiquiátrica.

Vea la publicación de Mara Cifuentes: