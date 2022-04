Yina Calderón fue retenida en aeropuerto de Cuba tras sospechar que llevaba drogas en su cuerpo

A través de sus redes sociales, la exprotagonista de novela y ahora empresaria de fajas, Yina Calderón, dio a conocer que fue retenida en aeropuerto de Cuba durante casi 5 horas tras ser sospechosa de llevar drogas en su cuerpo, exactamente en su cola. “A mi hermana y a mí nos vieron cara de mulas”.

De acuerdo con Calderón, no es la primera vez que le pasa esta situación, pues debido a las cirugías que tiene en su cuerpo, especialmente el retiro de biopolímeros, sospechan que lleva drogas escondidas.

Según reveló la creadora de contenido, “me paran en Bogotá todos los días, revisándome llantas, revisándome todo y ahora qué si llevaba en mi cola. No entiendo”.

Agregando que “por poquito llaman al presidente, duré hora y media parada con mis hermanas todas preocupadas, ya estábamos negadas a ir a Cuba”.

Calderón, quien saltó a la fama por su participación en el reallity de televisión, aseguró que ella entiende que es polémica y llama la atención por su color de pelo y su forma de ser, pero no sería capaz de llevar droga a otro país. “Que el traguito, que el granizado, que la cosita, pero jamás eso (drogas). Y si lo hiciera lo digo de frente y sin miedo, pero la verdad es que no y punto”.

Además, señaló en su publicación que no juzga a las personas que transportan droga, sin embargo, ella no es para esos “corre corres, ni ahorita, ni mañana, ni pasado mañana, ni nunca”.

Para finalizar, envió un mensaje al presidente Iván Duque y al Gobierno Nacional. “Esto es un llamado a la seguridad colombiana, me paran a mí cuando hay otras personitas por ahí que jum, ahí siguen pasándoles por la cara todo, y me paran es a mí por tener el cabello pintado y me visto colorido”.

“Déjenme en paz, por favor”, puntualizó.