Quería enviar un mensaje del cuidado ambiental: youtuber colombiano mandó por segunda vez un globo a la estratósfera

Es la segunda vez que el youtuber colombiano Fáber Burgos Sarmiento logra enviar un globo a la estratósfera, con el que busca generar conciencia sobre el cuidado al medioambiente.

En la primera ocasión, el creador de contenido consiguió captar unas imágenes de la estratosfera enviando una cámara GoPro en un globo desde la vereda Cordoncillos del municipio Cuítiva, Boyacá.

Dicho video con duración de 13 minutos (edición del video original de 3 horas de grabación) fue viral desde las primeras horas de publicado, pues revelaba el viaje detallado que hizo el globo hasta la estratósfera. Imágenes que, según el influenciador, no podría tener ni un avión por la altura a la que se llegó.

En diálogo con Contrarreloj, de W Radio, Faber Burgos aseguró que en esta segunda oportunidad quiso expresarse sobre “el cuidado de los páramos, de los frailejones, de ese contexto importante para Colombia y la vida, de los nevados. Quería enviar un mensaje del cuidado ambiental y de los animales, quienes son afectados por la actividad humana en la tierra”, afirmó.

Además, en esta segunda vez, incluyo un audio y un avión de papel.

“Se buscó reproducir un audio a la estratósfera, también iban 43.000 seguidores a bordo por medio de una USB, también un avión de papel que llegó a una altitud impresionante, un avión que sería como el símbolo del reciclaje”, añadió.

Aclaró que se trató de una nevera de icopor en la que guardó una cámara GoPro, el celular con el audio y los distintos objetos que envió, esto con el propósito de que no tuviera tanto peso y pudiera alcanzar una buena altura.

Además, anunció que su mayor objetivo es que “la gente se sienta capaz de hacer estas cosas y que entiendan que la ciencia no está tan alejada como se piensa”.

“Puse una alarma en el celular para que se activará con cierta altitud y que se pudiera reproducir el audio, fue difícil, pero se logró”, dijo a Contrarreloj.

Por último, habló de su nueva misión, en la que incluye que se necesita apoyo por parte de distintas entidades.

“Debo seguir estudiando, educándome para darle más contenido a la gente que me ve. Es importante seguir en esa premisa de buscar apoyo para que esto se haga más grande, a veces queremos hacer más pero no se puede porque no tiene recursos y esto se vuelve como un ajedrez donde uno busca personas que lo ayuden a salir adelante”, puntualizó.

Cabe destacar que para dichos videos contó con el permiso correspondiente por parte de la Aeronáutica Civil.