Van más de 9.000 capturas bajo la ley de seguridad ciudadana

Colombia

Luego que entrara en vigencia la ley de seguridad ciudadana que castiga el crimen de una manera más severa y donde quien ataque con arma de fuego, arma blanca o sea reincidente tendrá penas más fuertes, el ministro del Interior, Daniel Palacios aseguró que a la fecha ya se han hecho 9.700 capturas bajo esta normativa.

“La ley de seguridad ciudadana vigente, y que establece temas tan claros como que quién comete un delito violento no pueda recibir ni la excarcelación. ni pueda recibir casa por cárcel. Esa persona tiene que recibir una medida aseguramiento intramural mientras espera su juicio, quiere decir el delincuente violento en la cárcel mientras espera el juicio y no en la calle delinquiendo”, dijo el alto funcionario.

Palacios, indicó también que la reincidencia es un factor determinante que debe acabar la ley, “tenemos varías situaciones, la reincidencia en dónde personas que hayan sido condenados nuevamente eran capturados y no había ninguna valoración adicional por el juez. Aquí quién tenga una medida de aseguramiento que fue expedida en los últimos cinco años, el juez lo debe tener en cuenta para agravar la pena, para grabar la sanción. Y también quien comete un delito utilizando un arma de fuego, un arma blanca tiene que ser considerado por el juez como un peligro para la sociedad quiere decir esa persona no puede estar en la calle mientras esperan el juicio no puede estar con casa por cárcel, si no tiene que tener una medida aseguramiento intramural”.

Finalmente, el alto funcionario reiteró que la ley responde a las necesidades e incomoda a los victimarios, porque la ley esta para proteger a las víctimas y no al delincuente.