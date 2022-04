Avianca inició la venta de tiquetes de su nueva ruta directa Cali – Bucaramanga

Lo que ha dicho la aerolínea, es que con esta nueva ruta busca reducir los tiempos de traslado de sus usuarios, sumando 12 destinos nacionales e internacionales que no tienen escalas y que salen desde la capital del Valle del Cauca.

Mientras que para el caso de la capital de Santander son cinco las rutas directas. Además, este vuelo saldrá los días martes, miércoles y jueves, en los siguientes horarios: Cali – Bucaramanga, saliendo a las 8:26 a.m. y llegando a las 9: 46 a.m.; y Bucaramanga – Cali, despegando a las 10:31 a.m. y aterrizando a las 11:51 a.m.

“Cali es una ciudad que tiene mucho potencial para el turismo y los negocios. Por esta razón, seguimos aumentando la conectividad de los viajeros en el Valle para que disfruten de conexiones directas a destinos nacionales e internacionales”, explicó David Alemán, director de Ventas de la aerolínea.

Avianca además señaló que estos seis vuelos que operarán cada semana, movilizarán a cerca de mil pasajeros, toda vez que será en aviones Airbus A320s, que tienen capacidad para movilizar entre 120 y 180 viajeros.

Cabe indicar que la ruta Cali – Bucaramanga – Cali, se suma a las también inauguradas en marzo y que conectan de manera directa a la capital del Valle del Cauca con Ciudad de México y Madrid.

El costo de este tiquete es de $162.290 en clase económica y se espera que incentive el comercio y turismo entre ambas regiones.

Además, esta es una de las siete nuevas rutas anunciadas el mes anterior por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para mejorar la conectividad y promover el ámbito económico.

Los viajeros interesados en comprar estos tiquetes, podrán hacerlo a través de las plataformas digitales, puntos físicos o en las agencias promotoras de viaje.