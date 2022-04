Egan Bernal está completamente recuperado de la columna y podría competir el próximo mes

Gustavo Uriza, médico que atendió a Egan Bernal desde el accidente del 24 de enero en las carreteras de Cundinamarca, confirmó en una conferencia de la Academia Nacional de Medicina que está totalmente recuperado y estaría listo para competir.

El campeón del Tour y Giro cumple 93 días luego del accidente, Uriza señaló que en el día 120 podrá volver a competir. “Una primicia que les puedo dar hoy es que hicimos las tomografías de control de columna de Egan y les quiero contar que la fractura de odontoides está totalmente consolidada. Está curado (...) Todas las fracturas de la costilla están curadas, a partir del día 120 del accidente creo que Egan puede volver a pararse en pedales y podrá volver a competir en forma. Ya sus entrenadores darán el visto bueno”.

Egan viajará el próximo fin de semana a Europa para continuar con su rehabilitación y ponerse en forma al 100 por ciento. Afirmó que se siente listo para competir, aunque sabe que no terminaría las carreras.

“Este fin de semana espero ya estar rodando. Llego me bajo del avión y lo primero que hago es montar en bicicleta. Eso es lo primero que voy a hacer. Voy a viajar con mi papá para que me acompañe con la moto. Todo depende del DR. Uriza, por mí ya estaría compitiendo, no terminaría las carreras, pero el hecho de poner el número en la camiseta sería muy emocionante”, dijo el corredor de 25 años de edad.

Según lo dicho por el médico, el corredor del Ineos podría regresar a competir a finales de mayo, sin embargo, todo dependerá de lo que digan los médicos y entrenadores del equipo británico. Su viaje a Mónaco será fundamental para saber lo que vendrá.