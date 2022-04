Caso Álvaro Uribe: Fiscalía respetará la decisión de la jueza

El expresidente Álvaro Uribe Vélez irá a juicio por soborno a testigos. La jueza del caso dijo que no es posible afirmar con certeza la atipicidad del soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota, pero agregó que es más probable que en efecto ello haya pasado así.

W Radio conoció que la entidad, por ahora, no de pedirá otra preclusión e investigará lo ordenado por la jueza.

“No es posible afirmar con certeza la ausencia de la conducta o la atipicidad de la misma (…). Ese es el cuestionamiento que se hace el despacho, acerca de si Juan Guillermo Monsalve busco contacto con personas cercanas a Álvaro Uribe o si por el contrario este buscó al testigo por medio de terceras personas para procurar su retractación”.

Según la funcionaria, la Fiscalía no probó la tesis que alegó, es decir, que no había delito, y cuestionó a la entidad por no haber llamado testigos que podrían dar más elementos en este caso de soborno.

Además, señaló que hay todavía elementos de duda y una hipótesis viable de que sí hubo soborno en actuación penal.

La jueza dijo que era notorio que los testimonios que recaudaba el abogado Diego Cadena eran para oponerse a la decisión de compulsar copias a Uribe por manipulación de testigos y que hay indicios de la tipicidad sobre el soborno a Monsalve, por lo que el ente acusador no logró argumentar la solicitud de preclusión en este caso.

Señaló que la Fiscalía debía demostrar plenamente las causales que se usan para pedir la preclusión, porque de lo contrario no sería procedente ya que equivaldria a la absolución del investigado.

Durante la audiencia, la funcionaria dijo que se equivocaba la defensa de Uribe al asegurar que se la había cercenado su derecho a la defensa al no habérsele informado en qué calidad se le imputaba. Señaló que durante todo el proceso judicial se respetaron los derechos del expresidente.

Por otro lado, se refirió a la legalidad de las interceptaciones que le hicieron a Cadena y a Uribe. Dijo que ya se ha determinado que todas las pruebas recaudadas por la Corte Suprema fueron legales.