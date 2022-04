Padres de familia denuncian que al menos 2.000 niños siguen sin transporte escolar

Bogotá

Desde enero de 2022 varios padres de familias han denunciado la ejecución y la contratación del Programa de Movilidad Escolar (PME), que desde dicho mes no ha prestado el servicio de transporte puerta a puesta para más de 2000 niños de colegios públicos.

En Contrarreloj de W Radio le hacemos seguimiento a esta problemática y conversamos con una de las madres de familia del colegio Rafael Bernal Jiménez, quien aseguró que tanto ella, como su hija, que esta en octavo grado, se ha visto afectada por el servicio no prestado por parte de las rutas escolares.

“No nos han colaborado con la ruta, son más de 100 niños que no tienen ruta en este colegio, nos dicen que en 8 días, que en 15 días pero así nos tienen desde que entraron que fue en enero”, dijo María Elizabeth Vanegas.

Asimismo, asegura que en el caso de ella, debe tomar Transmilenio en Suba desde las 5 de la mañana para llegar al colegio, que está ubicado en el 12 de octubre de la localidad Barrios Unidos.

“Algunos niños se van en bicicleta solos, pero yo la llevo en Transmilenio, es muy complicado, son dos pasajes”, afirmó.

Además, y como si no fuera poco, la aseguró que su hija no aparece inscrita en el listado de la Secretaría de Educación. “Nos dicen que todavía no han subido todos los datos”.

Debido a esto, Lucía Bastidas, concejal de Bogotá anunció que serían por lo menos, más de 2300 niños sin el servicio de rutas.

Por su parte, la Secretaría de Salud emitió un comunicado en el que se confirma que hay una contingencia de 1891 estudiantes sin transporte escolar.

“Este servicio escolar beneficia al menos al 5% de los estudiantes de colegios públicos. Hasta el momento se han beneficiado 53.000 estudiantes de los 800.000 que aparecen inscritos en las instituciones”, se lee en el comunicado.