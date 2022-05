Álvaro Uribe Vélez: “nunca ordené buscar testigos sino corroborar información que me llegaba”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre la decisión de una jueza de no avalar la preclusión de su proceso por un presunto soborno de testigos.

En un documento de 41 puntos advirtió que le invadieron su privacidad con 22.000 interceptaciones ilegales a su teléfono durante 32 días.

“Nunca ordené buscar testigos sino corroborar información que me llegaba, jamás tomé la iniciativa de ofrecer un beneficio, ni autoricé ni supe previamente de giros de dinero, ni pasó por mi mente pedir que mintieran u ocultaran la verdad”, dijo.

Además, negó que haya pretendido engañar a la justicia.

En ese orden de ideas, admitió que autorizó al abogado Diego Cadena para corroborar la información que recibía y aseguró que nunca buscó a Juan Guillermo Monsalve, el exparamilitar y testigo en su contra.

Igualmente, destacó que no hay pruebas que demuestren que a través suyo, o del excongresista Álvaro Hernán Prada, hubiera buscado al exparamilitar alias ‘Caliche’.

“Deploro que el juzgado haya ignorado las alteraciones al reloj grabadora de Monsalve, ingresado a la cárcel con tal rapidez que permite colegir que Monsalve era autor del entramado. Deploro la falta de valoración a los mensajes de WhatsApp entre Caliche y Monsalve, que mostraban solamente lo escrito o dicho por una de las partes. Y también la pérdida de memoria del teléfono del Senador Cepeda”, agregó.

También fue claro en decir que no conoce a Enrique Pardo, interlocutor de Monsalve en la cárcel, ni a Juan Carlos Sierra. Además, mencionó que este último fue extraditado en su gobierno.

“Yo no soborno testigos, los confronto. Yo no busco engañar a la justicia, cuando he tenido que denunciar a algún magistrado lo he hecho y de frente. Por ejemplo, el magistrado César Reyes, ponente y escribiente de mi encarcelamiento, fue contratista de Juan Manuel Santos en el proceso de La Habana, del cual yo era uno de sus principales opositores”, indicó.

Finalmente, informó que seguirá “con el escrito de su versión sobre este proceso”, el cual calificó de injusto.