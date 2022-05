Quien atente contra las libertades, lo hace contra las empresas: Iván Duque

Una vez más esas fueron las palabras del presidente Iván Duque, cuestionando a quienes han hecho propuestas en su carrera a la presidencia, en las que amenazan con la creación de empresa privada en el país.

“Este Gobierno entendió desde el primer día que sin democracia no hay libertad, sin libertad no hay empresas y sin empresas no hay país. Por eso el tema es tan sencillo: los que quieren atentar contra la democracia, atentan contra las libertades, atentan contra las empresas y los que atentan a las empresas atentan contra todo un país. Este modelo de esa secuencia de democracia libertades, empresas y país y Por ende trabajadores y empleo es en el que nosotros hemos creído”, dijo el jefe de Estado.

En ese mismo sentido, el mandatario aseguró que, gracias a esa ecuación, Colombia es símbolo de la reactivación económica en el hemisferio, debido a que también se ha hecho de una manera segura donde la vacunación contra el COVID-19 ha sido fundamental para el impulso económico.

Además, indicó que, de la mano del gobierno, las empresas y la institucionalidad se ha logrado consolidar la economía colombiana respetando las libertades empresariales.