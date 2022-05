“El derecho a elegir pertenece a la mujer”: primeras protestas en EE.UU. tras filtración de borrador contra el aborto

A la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos llegaron los primeros manifestantes tras conocerse que se filtró un borrador que revocaría el derecho al aborto. Desde Washington, La W conversó con representantes a favor y en contra de la histórica noticia.

Margaret, una mujer católica que asistió a las manifestaciones envió un mensaje de rechazo desde el sector proaborto o llamado “prochoice”.

“Es la decisión de una mujer, no del gobierno, no de la iglesia. Es proteger no solo la vida del bebé, pero también la vida de la madre. No es que apoyo el aborto, apoyamos el derecho de elegir y pertenece a la mujer, no al Estado”, aseguró.

Su llamado se suma al de decenas de personas que acapararon las escaleras de entrada de la Corte Suprema de Justicia. Con pancartas y megáfonos piden que se proteja la libre elección.

Los provida

En las primeras manifestaciones frente a la Corte Suprema de Estados Unidos también asistieron algunos grupos que celebraron dicha noticia.

Tina Whittington, vicepresidenta ejecutiva de Students for Life of America, aseguró en La W: “es algo histórico, por lo menos lo que se filtró da un poco de esperanza para que ocurra y se vuelva oficial”.

Justamente desde Washington indicó que esperan que las cortes dejen de decidir sobre el aborto y pase a ser responsabilidad de los estados. “Hemos estado esperando 50 años para que una mala decisión se corrija, es un momento histórico, de celebración y aunque no es oficial, pinta bien para los niños, madres y mujeres”, finalizó.

Vale resaltar que la filtración del borrador es una noticia histórica, pues los magistrados se estarían alistando para revocar un fallo de hace más de 50 años.

Play/Pause “El derecho a elegir pertenece a la mujer”: protestas en EE.UU. tras filtración de borrador contra el aborto 07:47 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1651587813_548_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

A continuación algunas imágenes de la jornada de manifestaciones de este 3 de mayo en Washington tras conocerse la filtración del borrador que revocaría el derecho al aborto en Estados Unidos.

Así avanzan las primeras protestas en EE.UU. tras filtración de borrador contra el aborto. Foto: Yari Adrian Ampliar

Así avanzan las primeras protestas en EE.UU. tras filtración de borrador contra el aborto. Foto: Yari Adrian Ampliar