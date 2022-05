Gustavo Bolívar participó en marcha donde simulaban el entierro de ‘Fico’ y Uribe

El senador Gustavo Bolívar ha sido blanco de críticas porque en su cuenta de Instagram transmitió una marcha en Cartagena, durante el Día del Trabajo, donde varios ciudadanos cargaban ataúdes de papel, simulando que ahí estaban los cuerpos del candidato presidencial Federico Gutiérrez y del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“¿A quién están enterrando compañero?”, preguntó el congresista, frente a lo cual un manifestante le contestó: “a Fico y a Uribe”.

“Ay Dios mío”, agregó el senador.

Luego, les hizo la misma pregunta a dos jóvenes, quienes respondieron: “a Fico y a Uribe”.

A propósito, el candidato del Equipo por Colombia publicó el video con el siguiente mensaje: “a Petro, a Gustavo Bolívar y todos sus seguidores que me desean la muerte, les mando muchas oraciones para que dejen tanto odio y les prometo que como presidente velaré por sus vidas, tanto física como simbólicamente. No más odio, no más muerte. Sí a la vida”.

Por el momento, el senador no se ha pronunciado.