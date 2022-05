Piden a la Comisión de la Verdad que su informe final no vaya a validar tesis “ideológicas o políticas”

En entrevista con Contrarreloj, Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, que trabaja con la Comisión de la Verdad, expresó preocupación por la renuncia del excomisionado Carlos Ospina y los términos en los que se fue del órgano transicional, particularmente en sus duros señalamientos en entrevista con RCN.

“Nos preocupa lo que él expresó frente a las posiciones que podrían haber en la Comisión frente a escuchar a distintos sectores (...) creemos que es fundamental que haya una garantía que las voces de manera plural van a ser acogidas precisamente en ese informe final. Que no vayan a ser hallazgos que vayan a validar tesis ideológicas o políticas” afirmó.

Ante esa situación pidieron a la Comisión que aunque ya anunció que no entregará su informe final antes de que culmine la campaña electoral, también se abstenga de realizar entregar parciales del mismo, las cuales puedan terminar teniendo provecho electoral, a partir de la contrastación de informaciones que están realizando de la información que han venido recabando.

“Nos parece muy importante que el informe se entregue en junio luego de la segunda vuelta y que no haya algún tipo de pronunciamiento parcial sobre hallazgos o recomendaciones de ese informe en medio de la contienda electoral” señaló.

En línea con lo anterior, Chacón precisó que su temor con algún informe parcial sería que los hallazgos puedan ser instrumentalizados por candidatos presidenciales.

“Que puedan tomar algún hallazgo de los que han venido trabajando y puedan salir a hacer algún hallazgo en clave de decir que la responsabilidad del conflicto es del estado, y que por lo tanto hay que sacar a la Policía del Ministerio de Defensa o que la culpa del conflicto es de la falta de justicia social, son expresiones que hemos escuchado en espacios de la Comisión (aclarando que no son expresiones de los comisionados sino de asistentes), que no me consta que estén en el informe final, pero que si eso sale, básicamente está alineado con el plan programático de un candidato presidencial” indicó.

Asimismo, sostuvo que esperan que los distintos informes que han presentado relacionados particularmente con la violencia que sufrieron comerciantes y empresarios durante el conflicto y el reclutamiento de menores a manos de las Farc, sean tenidos en cuenta en el relato del órgano transicional.