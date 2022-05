“Las personas que llegan son policías”: comerciante atracado por hombres uniformados en Bogotá

Bogotá

En W Radio habló el comerciante que fue víctima de un robo por más de 12 personas que llegaron al sector de Arborizadora Alta en la localidad de Ciudad Bolívar, uniformados, con prendas de la Policía y hasta con una moto que parece ser de la institución.

Tras varios minutos, lo golpean y le roban algunas de las pertenecías de su vivienda.

“Como se puede ver, las personas que llegan a mi casa son policías, yo llegué normal. Entonces me percato que hay una patrulla de la Policía, la miro, se quedan mirándome y asumo que me van a hacer una parada de requisa (…) Cuando me ingresan a la casa, lo primero que hacen es golpearme, intentan derribarme y dicen que ellos vienen a hacer un allanamiento. Les digo que me den la orden, me dicen palabras groseras, preguntan por mi hermano. Tenemos claro que nos estaban haciendo seguimiento”, relató.

“Ellos ingresan a seguir golpeándome, a la señora que estaba ahí la abordan, golpean a una niña de 10 años, a dos muchachos, empiezan a robarlos y preguntando por los dueños de la casa (…) intentan ingresar al apartamento de los niños, pero estaba con llave. Ellos (supuestos policías) no son del barrio, las insignias que portan eran de otros CAI. Soy comerciante de San Andresito, nosotros asumimos que es por eso, ellos asumen que supuestamente había un botín de 3.000 millones de pesos”, agregó.

Por último, el comerciante dijo que tiene miedo por lo sucedido.

“Uno teme por su vida, por la vida de sus hijos, que puede ser ahora, ¿intento de secuestro? Gracias a Dios estamos en otro lugar porque el tema se puso delicado”, expresó.

Sobre estos hechos, el general Eliecer Camacho, comandante de la Policía en Bogotá, agregó que “al hombre lo obligan a ingresar a su vivienda mientras llegan dos vehículos más con otras personas con una vestimenta muy similar a la que utilizan los miembros de la Policía Nacional. De acuerdo con las labores iniciales de investigación, nuestro grupo de contrainteligencia hace la verificación, según el mismo, manifiesta que se le hurtan 16 millones de pesos y emprenden la huida”.

“Las oficinas de inspección de la Policía asumen labores previas de verificación con el fin de tratar de establecer si hay personal policial comprometido o si se trataría de alguna suplantación de alguna autoridad”, afirmó.

“En el año 2021-2022 se capturaron 47 personas que en algún momento realizaron actividades criminales suplantando autoridad; utilizando uniformes y insignias, estamos en la actividad de acompañamiento de la víctima”, añadió.