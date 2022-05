“Le importó cinco al ministro Restrepo”: Julio Sánchez Cristo sobre modificación a Ley de Garantías

Colombia

Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, se refirió a la determinación de la Corte Constitucional de tumbar la modificación a la Ley de Garantías, que permitía celebrar contratos interadministrativos en el periodo electoral.

En concreto, se trata del artículo 124 de la ley de presupuesto (Ley 2159 de 2021) que, solo por estas elecciones y con el argumento de impulsar la reactivación económica, se había suspendido. Esto significa que todos los convenios interadministrativos firmados cuatro meses antes de la primera vuelta presidencial tendrán que ser liquidados, debido a que el fallo tiene efectos retroactivos.

Por eso, para Sánchez Cristo, en cualquier otro país sería considerado un delito utilizar el presupuesto público para hacer política e hizo duras críticas al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo:

“Señor ministro de Hacienda, ¿estaría usted durmiendo bien? No encontramos un solo constitucionalista, cuando usted hizo el negocio, que le diera la razón. Sin embargo, era muy importante pasar ese Presupuesto y comprometer recursos con las regiones, con alcaldes y congresistas, en pleno debate electoral”.

Por tanto, para el director de La W, el regaño de la Corte Constitucional por ‘promover la elusión del control de constitucional’ “no puede ser más explícito”.

Sin embargo, Julio Sánchez Cristo también hizo un inventario de las consecuencias que traerá esta decisión, que había sido anticipada por W Radio en su momento:

“Naturalmente, ahora quedamos en un tremendo lío: como si fuera poco lo sucedido, ahora nos van a demandar contratistas a los que ya se les ordenó gasto, el gasto no lo van a poder tocar y el contratista va a decir: ‘yo no tengo la culpa, a mí me pagan lo que me firmaron’. Los políticos ya sacaron sus curules en el Congreso, que era lo que querían, y gobernadores y alcaldes están felices porque quedaron muy bien con su electorado”.

Además, se refirió al daño que causó la decisión sobre la actual contienda electoral: “Algunos candidatos presidenciales hoy se levantan, yo no sé si furiosos o a lo mejor tristes, de ver que las cosas no cambian. Candidatos presidenciales que no tenían políticos o congresistas estaban en una seria desventaja frente a los que sí: ¿quién responde por ese daño? Es un daño monumental a nuestra democracia y al presupuesto”.

En la misma línea, sobre el carácter retroactivo de la decisión, Sánchez Cristo advirtió que no habrá nada qué hacer al respecto: “¿Qué congresista va a devolver algo? Nadie va a devolver nada. (Sobre) el retroactivo que dice la Corte, ahí no hay nada que hacer. ¿Quién responde por algo que se advirtió?”.