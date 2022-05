Veedores denuncian mala calidad de algunos alimentos del PAE en Santa Marta

Siguen conociéndose irregularidades con referencia al Plan de Alimentación Escolar-PAE- en Santa Marta, y en esta ocasión la veeduría ciudadana, denunció que la fruta entregada se encuentra en evidente estado de madurez, además las canastas en las que son almacenadas se encuentran sucias.

Según lo manifestado por el veedor ciudadano Edilfonso Orozco, los alimentos no tienen la mejor manipulación que garantice la calidad e higiene de los mismos. Los elementos que deben utilizarse para su almacenamiento y preparación están dañados y nadie responde.

“No hay solución por parte de la Alcaldía y no se ve la disposición. Durante los dos años de pandemia no se utilizaron estos equipos, y hoy, cuando fueron a darse cuenta, resulta que en el 70% de las instituciones educativas los equipos como neveras y congeladores se dañaron en su totalidad por su no uso”, aseguró el veedor ciudadano.

Es de recordar que, el concejal de Santa Marta, Yesid Ospino, denunció un presunto incumplimiento en la entrega de las provisiones alimentarias a los estudiantes del Distrito de Santa Marta.