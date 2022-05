Ingrid Betancourt desde otro ángulo: la candidata habla de sus curiosidades, intereses y responde preguntas difíciles

Colombia

En W Fin de Semana exploramos el otro ángulo de los candidatos presidenciales y en esta oportunidad conversamos con Ingrid Betancourt, candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno.

Además de conversar sobre las propuestas que la acompañan de camino a la primera vuelta electoral, que se llevará a cabo el próximo 29 de mayo, Betancourt también compartió con W Radio algunas curiosidades sobre ella misma, como cuál considera que es su peor defecto, cuál es su libro favorito, qué tipo de música escucha.

Así mismo, la candidata respondió a algunas preguntas difíciles.

Preguntas cortas para respuestas cortas con Ingrid Betancourt

En una primera instancia, en la sección de preguntas cortas para respuestas cortas, Betancourt se pronunció sobre temas personales como qué es lo primero que hace cuando se despierta, cuál es su peor defecto, qué la pone triste, cuál es su gusto culposo y si es o no indecisa, entre muchas otras.

Sobre el amor platónico, la candidata aseguró que le parece un asunto “muy de adolescencia”, ya que, para ella, “la atracción pasa mucho por el diálogo y el sentido del humor”.

¿Y cuál fue su última metida de pata? La candidata respondió: “Mi última metida de pata fue hablarle a una mujer trans con un adjetivo masculino. Me sentí mal, aprendí a preguntar la identidad de género”.

Así mismo, aseguró que lo que no le gusta de ella misma es que llora por todo y también contó, entre risas, que sus hijos son sus “educantes”. Además, habló de su primera borrachera: “Mi primera borrachera y, quizás, la única, fue a mis 17 años (…) no me gustó para nada”.

Además, la candidata se refirió a su rescate en julio de 2008, luego de haber estado secuestrada por las Farc durante seis años. Sobre lo primero que hizo al regresar a su casa en libertad, Betancourt reveló: “Lo primero que hice fue darme una ducha con agua muy caliente (…) pero el primer gesto fue prender la luz, fue impresionante”.

Ingrid Betancourt responde a preguntas hipotéticas

En la sección de respuestas a situaciones hipotéticas, Betancourt sostuvo que, si su hijo fuera gay, ella aseguró que le brindaría total apoyo y que “quisiera que tuviera la tranquilidad de podérmelo decir”. A su vez, reconoció que el tema de la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo fue “un proceso” para ella.

Por otro lado, sobre qué pasaría si se desatara un paro nacional durante su primer día de mandato como presidenta de la República, la candidata aseguró que “iría a hablar en las calles para entender lo que está pasando”.

Por otra parte, si su hija quedara embarazada y decidiera abortar, la candidata respondió: “Yo le diría: por favor no lo hagas, piénsalo mucho. Si decide hacerlo, (yo optaría por) acompañarla y no juzgarla”.

A su vez, sobre la posibilidad de viajar a cualquier época de la historia, Betancourt dijo: “Me gustaría viajar al futuro, estar segura de que vamos a ser capaces de salvar el planeta”.

Además, a la pregunta sobre qué le diría a un joven que le diga que no cree en la política o en los políticos colombianos, la candidata de Verde Oxígeno aseguró: “Yo tampoco creo en los políticos colombianos y es triste porque he visto a gente buena darse por vencida con la política”.

Las respuestas de Ingrid Betancourt a las preguntas más difíciles

En el terreno de las preguntas difíciles, W Fin de Semana preguntó a la candidata Ingrid Betancourt sobre el hecho de que un sector de la opinión pública la cataloga a ella como “traidora” por las discusiones que se han producido al interior de la Coalición de la Esperanza.

Al respecto, la candidata respondió: “¿Quién traicionó a quién? Estamos en una coalición antimaquinarias y ellos se acomodan (…) haber abierto la posibilidad a esa maquinaria hizo que Alejandro Gaviria trajera aún más maquinaria. En sus peleas internas yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo miraba eso como todos los demás, con horror”.

Además, aseguró que, en su concepto, sí existen campañas sin maquinarias, como la del Nuevo Liberalismo: “Creo que al Congreso llegó gente sin ningún tipo de transacción monetaria con votos comprados y eso es importante”.

Por otra parte, descartó sumarse al proyecto político de Gustavo Petro y de Federico Gutiérrez, los dos candidatos que han liderado las encuestas de intención de voto en las últimas semanas.

“Ni ‘Fico’ ni Petro (…) Colombia está condenada a votar por los mismos y bajo ellos se armaron las maquinarias que han deshuesado a Colombia”, advirtió.

La candidata también sostuvo que no retirará su aspiración presidencial y que su motivación de seguir hasta el final es “por todas las mujeres”.

Álvaro Uribe y Anastasia Rubio: dos polémicas recientes

Ante la ola de críticas que recibió la candidata por haberse mostrado dispuesta a dialogar con el Centro Democrático y con su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe, la candidata respondió: “Yo no tuve ningún acercamiento con Álvaro Uribe (…) se montó todo un esquema de noticias falsas alrededor de eso”.

Otra de las polémicas que han acompañado a la candidata corrió por cuenta de Anastasia Rubio, quien es su sobrina y fue cabeza de lista a la Cámara de Representantes por la Coalición Centro Esperanza.

Para Betancourt, le parece válido que su sobrina haya querido hacer campaña.

“Cuando armamos las listas, jamás solicité que Anastasia Rubio fuera cabeza de lista (…) espero que siga en política, ha hecho un trabajo extraordinario”, aseguró.