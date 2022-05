“Yo quisiera tener una agencia aeroespacial colombiana”: Gustavo Petro sobre la idea de tener un satélite propio

En diálogo con Sigue La W estuvo el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, hablando sobre su plan de gobierno y se refirió a su propuesta de tener un satélite colombiano; señaló que le gustaría, incluso, tener una agencia aeroespacial.

“Yo quisiera tener una agencia aeroespacial colombiana, que significa tener sabiduría colombiana para manejar un satélite; el problema es la conectividad en Colombia, estamos por debajo del promedio latinoamericano y Latinoamérica está por debajo de cualquier nivel mundial, somos el último país de la OCDE en conectividad”, comentó.

“Sin conectividad no hay industrialización, no hay educación, no hay agricultura, etc. Estamos atrasados con una brecha social: los que más tienen están conectados y los que no, no tienen nada”, agregó el candidato Petro.

Sobre el satélite señaló que este ayudaría a solucionar el problema de la conectividad en el país y que se puede arrendar uno o comprarlo para ponerlo en órbita, pues señaló que “tenemos propiedad sobre la órbita geoestacionaria, según la Constitución del 91, que es la que permite tener un satélite fijo sobre Colombia”.