Gustavo Petro sobre Luis Carlos Sarmiento: “yo me he reunido varias veces con él”

En Sigue La W estuvo el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, hablando sobre sus propuestas de Gobierno y se refirió a la reunión que sostuvo con el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

De acuerdo con sus palabras, no es la primera vez que se reúnen, pues ya lo habían hecho “muchas veces en el pasado”, incluso para hablar de la financiación del Metro subterráneo que planteaba el entonces alcalde de Bogotá.

“Hablar con Luis Carlos Sarmiento no es que sea un hecho extraordinario para mí, lo que debe quedar subrayado es que jamás doblegaría el interés público a un interés particular poderoso. He hablado con muchos banqueros”, señaló.

“La conversación en general con sistema financiero, tanto nacional como internacional, se ha dado en torno a una reforma financiera en Colombia”, complementó Petro.

El candidato presidencial Gustavo Petro dio detalles de lo que ha hablado con Luis Carlos Sarmiento Angulo y demás banqueros nacionales e internacionales: “Hay una propuesta sobre la mesa y tiene que ver con: fortalecer la banca pública, el Banco Agrario, volverlo industrial y urbano para la economía popular; fortalecer el sistema cooperativo de crédito, invitar más bancos digitales con costos inferiores a los que se tienen en la banca tradicional para que sea más económico acceder a los servicios financieros y, finalmente, lograr que millones de colombianos puedan llegar al crédito para emprender, tanto en el campo como en la ciudad, porque necesitamos reemplazar el sistema de paga diario o ‘gota a gota’, ya que destruye la economía popular y es un sistema de la mafia”.