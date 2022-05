‘Otoniel’ acusó en la JEP al coronel Alejandro Cabuya de haber tenido vínculos con ‘Jorge Pirata’ y otros paramilitares

En el documento conocido por La W, donde varias organizaciones de víctimas como el Colectivo José Alvear Restrepo, Colectivo Orlando Fals Borda, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y otras plataformas pidieron formalmente a la JEP que se evalúe la expulsión del coronel Alejandro Cabuya; revelaron varios testimonios con los que buscan probar que el excomandante del Batallón Pantano de Vargas falta a la verdad con su postura de señalar que fue “omisivo” con sus hombres, mas no un impulsor del paramilitarismo.

Entre los distintos testimonios que fueron enumerados se encuentra el del excomandante del Clan del Golfo, Dairo Úsuga, ‘Otoniel’, quien en diligencia ante la JEP señaló que como alto mando del Bloque Centauros de las AUC, conoció de los vínculos del coronel Cabuya con los paramilitares.

“...en testimonio rendido ante la JEP los días 18 y 19 de abril Otoniel indicó que Cabuya tenía vínculos con el entonces paramilitar alias “Jorge Pirata” y que coordinaban muchas cosas, entre esas operaciones. Ante la pregunta de la magistratura de por qué sabe de las relaciones de Cabuya con los paramilitares indicó que sabía que el coronel Héctor Alejandro Cabuya de León tenía relación con las Autodefensas porque después de “don Jorge” seguía él en el mando y que por eso tenía toda la información”, señala el documento de las víctimas.

En línea con lo anterior, otro de los testimonios presentados fue el del soldado Reinel Hurtado Angulo, quien indicó que podía confrontar con el coronel Cabuya que cerca del 85% de las bajas que tuvo ese batallón durante su mando fueron falsos positivos. Otro militar que fue citado fue el soldado Luis José Vargas, quien afirmó ante la JEP que en el marco de una operación avisó al coronel la presencia de paramilitares y su respuesta fue “sí, sí, fresco, tranquilo” y sostuvo que trabajaba de la mano con el paramilitar ‘Chatarro’.

Precisamente sobre Arlex Arango ‘Chatarro’, su declaración también fue tenida en cuenta en el documento, el exparamilitar afirmó que el excomandante del Batallón Vargas estableció los vínculos para beneficio propio.

“La política de las autodefensas es que llega Cabuya con una necesidad, hay una palabra que es morbosa, lo decía el capitán Rivera ‘a nosotros nos miden con baldados de sangre’, esa palabra es trágica; Cabuya por su necesidad de tener bajas y nosotros con la necesidad de que el Ejército no nos viera como un objetivo militar aparecieron los falsos positivos” fueron sus palabras.

A su vez, también fue mencionado en el documento el relato del mayor Juan Carlos Rodríguez Agudelo “Zeus”, el cual reafirmó que el coronel del Ejército era un aliado de los paramilitares. Adicionalmente se aportó el relato del soldado Aldemar Cárdenas Guillén, quien incluso señaló que el coronel Cabuya ingresaba al batallón en el carro del paramilitar ‘Chatarro’.

“...llegamos al batallón “tún” la guardia (inentendible) la vara, la guardia normal e ingresamos al batallón normalito como si fuera comandante, o sea, mejor dicho, no sé quién era el comandante, (ríe) si era Cabuya o era Chatarro, o sea, el señor es el señor de los Autodefensas” señala su relato a la JEP.

Asimismo, fue mencionado el testimonio del soldado José Wilson Camargo, quien señaló que Cabuya le prohibió encargarse de adelantar acciones contra las Autodefensas y además en una operación descubrió que en el Batallón estaban trabajando con paramilitares por distintas inconsistencias en las “bajas”, a las que tuvo que hacerle registro fílmico.

“...lo primero que me llama la atención es que al quitarle las prendas 2 de ellos no tenían ropa interior, entonces yo dije ‘pero uno va andando sin ropa interior…’ bueno, me llamó la atención eso. Después les quitan las botas pantaneras, las botas estaban prácticamente nuevas y tampoco tenían medias, entonces a mí se me hizo como raro también eso porque uno sabe que, si es un combatiente, pues uno lo primero que hace es mantener cómo para poder caminar porque si no se enferma, mantener ropa interior, mantener medias para cuidar los pies, eso es de lo básico. Entonces se me hizo muy extraño eso y pues los camuflados estaban como nuevos, no estaban ni embarrados ni en esas cuestiones, estaban como muy nuevos. Luego entonces el material de guerra, eso yo miraba y esos fusiles estaban todos oxidados, como con cachas de madera”, relató a la JEP.

Adicional a los testimonios de los comparecientes, también fueron puestos en conocimiento de la JEP 19 casos de víctimas de falsos positivos en los que sostienen que el coronel Cabuya tuvo incidencia directa, y sobre los que no aportó mayor información sobre lo ocurrido o contradijo lo ya establecido por la justicia ordinaria, reforzando su solicitud de evaluar la expulsión del coronel del sistema transicional.