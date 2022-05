Giro de Italia: el francés Arnaud Démare repitió victoria al esprint y se llevó la sexta etapa

𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲-𝐦𝐚𝐤𝐞𝐫 Demare! 🇫🇷



Arnaud Demare gets the better of Caleb Ewan and Mark Cavendish to secure the most Stage wins in the Giro d'Italia than any other Frenchman ☝️👏#Giro | @ArnaudDemare | @GroupamaFDJ pic.twitter.com/WGQvaMtXKh