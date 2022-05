El que vaya a la Casa de Nariño cuando yo esté, que llegue bien desayunado: Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia de la República, pasó por los micrófonos de Sigue La W, en donde, además de explicar sus propuestas, se le preguntó sobre cómo reduciría el gasto público de los funcionarios del Estado.

Sin ‘pelos en la lengua’, Hernández dio cifras de los que algunos políticos gastan diariamente.

“Son unos descarados estos políticos. Para los que no saben, el presupuesto general de la nación es 1 billón diario, gastamos 180 más de lo que recaudamos (…). En el Estado no les importa cuánto gasten porque inventan crédito internacional. Hoy 175.000 millones no sabemos en dónde están”, dijo.

“Hay que quitarle le chequera a todos esos ladrones”, agregó.

Asimismo, se refirió a los gastos del presidente de la República y de la Casa de Nariño al día, señalando que son más de 4.000 millones

“Por ejemplo, Presidencia de la República, ¿sabe cuánto gasta el presidente al día? 4.350 millones diarios por cuenta de todos los colombianos. Allá en la Casa de Nariño 200 millones mensuales en mercado”, mencionó.

“La Casa de Nariño no es para que vayan a almorzar, que vayan almorzados. El que vaya, siendo yo presidente, que vaya bien desayunado”, añadió.