“Toda esa vagabundería de casas de 3 millones de dólares se vende”: Rodolfo Hernández sobre las embajadas

En diálogo con Sigue La W, el candidato presidencial Rodolfo Hernández habló sobre sus propuestas de campaña y se refirió a las embajadas de Colombia en el mundo. Aseguró que un servicio diplomático no puede estar lleno de “políticos quemados”.

“Estuve haciendo un periplo por Centroamérica; fui a México, Honduras, El Salvador, Guatemala y a Nicaragua; embajadores viviendo por cuenta de nosotros en casas de 3 millones de dólares y les pregunté que cómo llegaron acá y me dijeron: “Yo me quemé pa’l Senado, yo me quemé pa’ la Cámara, yo le ayudé al presidente Duque a ser presidente y me pagaron con este puesto”. Es así y así no sirve”, señaló el también ingeniero.

Además, aseveró que el salario de los embajadores es de más de 20.000 dólares: “tienen choferes, Mercedes Benz, jardinero, piscinero y demás por cuenta de nosotros y el resultado es cero, eso no se puede; por eso es que la plata que toma el Estado de nosotros nunca alcanza y entonces sacan una reforma tributaria. En 30 años nos han metido 19 reformas tributarias y todo sigue igual”.

Hernández señaló que si llega a ser presidente va a sacar de las embajadas a todas las cuotas políticas y a las personas de carrera diplomática, los pone a trabajar y les pagará lo que esté estipulado.

Sobre las sedes de las embajadas que son propiedad del estado colombiano y están repartidas por el mundo, dijo que las vendería: “Todo se vende, toda esa vagabundería de casas de 3 millones de dólares para que vivan políticos quemados a costillas de notros, se acaba”.