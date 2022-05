Fiscalía impide salir de Argentina al futbolista Sebastián Villa tras denuncia de abuso sexual

La Fiscalía de Argentina prohibió al futbolista colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa abandonar el país y acercarse a la joven que lo denunció esta semana por abuso sexual e intento de homicidio, informó el sábado la agencia estatal Télam.

El ministerio público comunicó también que la denunciante tendrá que presentarse el lunes ante la fiscal encargada de la causa para ratificar la acusación.

Boca Juniors publicó un comunicado en su página web en el que “se pone a disposición” de la denunciante y “ratifica su total compromiso en situaciones de género e igualdad, tal como sostiene el primer Protocolo del club para actuación ante casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género”.

El club bonaerense no hace referencia a sanción alguna contra su jugador, que en principio estará disponible para jugar el sábado a las 17H00 (20H00 GMT) una semifinal de la Copa de la Liga argentina contra Racing Club.

Sebastián Villa, quien desde 2020 enfrenta una causa por violencia de género, fue denunciado esta semana por una mujer por unos hechos ocurridos presuntamente el 26 de junio de 2021.

Según relata la denunciante en su demanda, el futbolista de 25 años la atacó a la vuelta de una cena en casa de amigos.

“Estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual. Sebastián Villa había tomado más de una botella de whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice ‘¿te gustaron mis compañeros?’”, describió la mujer en su denuncia judicial.

“Una vez finalizado el sometimiento sexual me largué a llorar de manera descontrolada y le suplicaba que me dejara irme, a lo que me manifestaba que no me podía retirar hasta tanto no me calme”, afirmó la denunciante.

La mujer, de la que se mantiene la identidad en secreto, aseguró que el futbolista la intentó sobornar con 5.000 dólares para evitar la denuncia.

Al día siguiente, la mujer fue atendida en un hospital público de Buenos Aires donde le recomendaron hacer la denuncia, a lo que se negó por miedo, según su abogado.

En 2020, el jugador internacional había sido denunciado por su entonces pareja Daniela Cortés, también colombiana, por maltrato físico y psicológico. La causa sigue abierta.